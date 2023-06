POL-DEL: Polizei Wildeshausen: tödlicher Verkehrsunfall +++ Einbruch in Kindergarten +++ Pkw-Diebstahl +++ Trunkenheitsfahrt +++ Unfall mit schwerverletzten Rennradfahrer

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Wardenburg: tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend, den 17.06.2023, um 19:00 Uhr ist es in der Gemeinde Wardenburg auf dem Luchsendamm zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 54jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Wardenburg ist den Luchsendamm von Astrup in Richtung Wardenburg gefahren, als er auf der Autobahnüberführung aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ganderkesee: Einbruch in Kindergarten

In der Zeit von Freitag, den 16.06.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, den 17.06.2023, 14:00 Uhr verschaffen sich unbekannte Täter in Ganderkesee in der Straße Hohenkamp durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum dortigen Kindergarten. Es werden mehrere Räume durchsucht, nach Erkenntnissen, jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Wardenburg: Pkw-Diebstahl

Am Samstag, den 17.06.2023 wurde in der Zeit von 02:30 - 03:00 Uhr in Wardenburg im Beethovenweg ein Pkw entwendet. Es handelt sich dabei um einen BMW 440i in blau mit OL-Kennzeichen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld festgestellt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Wardenburg unter 04407-716350.

Ganderkesee: Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 17.06.2023, um 22:10 Uhr wird durch eine Funkstreifenbesatzung ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der zuvor durch eine sehr unsichere Fahrweise und mehrere Stürzen auffällig geworden ist. Bei der Kontrolle wird neben zahlreichen Schürfwunden eine Atemalkoholkonzentration von 2,39 Promille festgestellt. Bei dem 21jährigen Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wardenburg: Unfall mit schwerverletzten Rennradfahrer Am Samstag, den17.06.2023, um 23:37 Uhr befuhr ein 25jähriger Rennradfahrer aus der Gemeinde Wardenburg die Achternmeerer Straße in Wardenburg in Richtung Korsorsstraße. Hierbei übersieht er einen geparkten Lkw und fährt auf diesen auf. Dabei verletzt sich der Rennradfahrer schwer und wird in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen funktioniert das Vorderlicht des Rennrads nicht, so dass der unbeleuchtete Lkw vermutlich nicht wahrgenommen wurde.

