POL-PDPS: Beschleunigungsrennen endet im Krankenhaus

Pirmasens (ots) - Am Morgen des 14.04.2023 ereignete sich in der Neptunstraße in Pirmasens ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrzeugfront eines geparkten schwarzen Skoda Superb beschädigt wurde. Der Verursacher hatte die Örtlichkeit verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331 520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle ...

