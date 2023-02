Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald: Radfahrer erliegt nach Unfall seinen schweren Verletzungen

Seewald (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 17 Uhr auf der B 294 bei der Seewalder Teilgemeinde Urnagold zu einem schweren Verkehrsunfall: Der 52-jährige Lenker eines VW up befuhr die B 294 von Pforzheim kommend in Richtung Freudenstadt. Auf Höhe Urnagold übersah er einen in gleicher Richtung vor ihm fahrenden 37 Jahre alten Radfahrer und erfasste diesen mit der rechten Seite der Fahrzeugfront. Der Radlenker erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink verbracht werden. Dort verstarb der Radfahrer in den späten Abendstunden. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer einen Fahrradhelm.

Die Verkehrspolizei Freudenstadt führt die weiteren Ermittlungen und wurde bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Freudenstadt unterstützt.

Alexander Schwarz,

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell