Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Freilaufendes Kalb hält die Polizei in Atem

Heimsheim (ots)

Ein freilaufendes Kalb hielt die Polizei aus Mühlacker sowie die Autobahnpolizei Pforzheim am Samstag, ab 17:50 Uhr, im Bereich Heimsheim über Stunden in Atem. Zahlreiche Versuche, das außergewöhnlich scheue Tier einzufangen, scheiterten kläglich. Ab einem gewissen Zeitpunkt bestand die Gefahr, dass das Tier in den Fahrbahnbereich der Bundesautobahn 8 zwischen Pforzheim und Stuttgart gelangen könnte. Unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, dessen Besatzung das sehr mobile Tier ständig mit einem Suchscheinwerfer im Auge behielt, konnte es bis auf eine Freifläche zwischen der Landesstraße 1134 und dem Gelände der dortigen Justizvollzugsanstalt Heimsheim verfolgt werden. Um 20:19 Uhr gelang es schließlich einem von der Polizei hinzugerufenen Jäger, das Kalb gefahrlos und fachgerecht zu erlegen, bevor es zu einem Verkehrsunfall kommen konnte. Die Ermittlungen hinsichtlich des Tierhalters dauern an.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell