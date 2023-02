Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Täterfestnahme dank eines aufmerksamen Zeugen

Maulbronn (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Mittwochabend drei mutmaßliche Automatenaufbrecher festnehmen können.

Gegen 20:00 Uhr teilte ein Zeuge telefonisch mit, dass er gerade drei Personen dabei beobachtet habe, die offenbar versuchten, den in der Hilsenbeuerstraße befindlichen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelang es den Tätern nicht an das Innere des Automaten zu gelangen, weshalb sie sich ohne Beute vom Tatort entfernten.

Durch Polizeibeamte konnten drei männliche Personen, zwei Jugendliche sowie ein Heranwachsender, in unmittelbarer Nähe des Tatortes angetroffen werden. Einer der drei Männer hielt ein Brecheinsen in der Hand. Alle drei wurden durch die Beamten vorläufig festgenommen und auf die Polizeidienststelle gefahren. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Jugendlichen an ihre Eltern überstellt. Der Heranwachsende wurde im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Ob ein am 01.02.2023 gegen 01:00 Uhr aufgebrochener Zigarettenautomat in der Brühlstraße in Zaisersweiher, ebenfalls auf das Konto der drei geht, bedarf der weiteren Ermittlungen. Hier konnten die Täter mit dem gesamten Automateninhalt bislang unerkannt fliehen.

Simone Unger, Pressestelle

