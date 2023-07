Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe entwenden Grabenstamper

Preußisch Oldendorf (ots)

Bisher Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch in Preußisch Oldendorf drei Grabenstampfer, die auf den Ladeflächen ihrer Fahrzeuge angeschlossen waren.

Den Hinweisen nach hatten Arbeiter einer Firma ihre Baufahrzeuge am Dienstag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Badstraße abgestellt. Als sie am Folgetag wieder ihre Wagen in Betrieb nehmen wollten, stellten sie den Diebstahl fest. Der Wert der Beute wurde auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Kripo.

