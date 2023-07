BPOLI KLT: Unbekannte verursachen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro am Bahnhof Mehltheuer - Bundespolizei sucht Zeugen

Lauter-Bernsbach (ots) - Ein 50-jähriger deutscher Triebfahrzeugführer wurde am gestrigen Abend am Haltepunkt Lauter von einem 15-jährigen afghanischen Staatsangehörigen angegriffen und dabei im Gesicht und an der Schulter verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen der Bundespolizei derzeit keine Informationen vor. Nach bisherigem ...

