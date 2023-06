POL-DO: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0582 Am Sonntagabend (11. Juni 2023, 20:35) kam es in Kamen auf einem Schulhof zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 19-Jähriger aus Kamen schoss einem 21-Jährigen Kamener nach vorausgegangenen Streitigkeiten in den Rücken. Bei der sichergestellten Waffe des 19-Jährigen handelt es ...

