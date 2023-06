Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund: Versuchtes Tötungsdelikt in Kamen

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend (11. Juni 2023, 20:35) kam es in Kamen auf einem Schulhof zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 19-Jähriger aus Kamen schoss einem 21-Jährigen Kamener nach vorausgegangenen Streitigkeiten in den Rücken.

Bei der sichergestellten Waffe des 19-Jährigen handelt es sich um eine PTB-Waffe, die zu einer scharfen Waffe umgebaut wurde. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Dienstag (13. Juni 2023) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Die Polizei Dortmund sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache: 0231/132-7441.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell