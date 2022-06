POL-HS: Kabeldiebstähle an zwei Baukränen

Wassenberg (ots) - Unbekannte Personen stahlen von einem Parkplatz in der Nähe einer Schule an der Bergstraße am Montag (13. Juni), zwischen 10.20 Uhr und 15 Uhr, ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Zündapp. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

