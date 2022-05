Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 19-jähriger Quad-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis

Am Montagnachmittag versuchte ein 19-jähriger Quad-Fahrer in Nußloch vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der 19-Jährige fiel einer Polizeistreife gegen 16.15 Uhr in der Walldorfer Straße auf, da an dem von ihm gefahrenen Quad keine Kennzeichen angebracht waren. Als die Beamten ihm deutliche Anhaltesignale mit Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift gaben, gab der junge Mann Gas und flüchtete in Richtung Leimen. Die Beamten folgten dem 19-Jährigen, der in grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise flüchtete. Er fuhr dabei mit überhöhter Geschwindigkeit, missachtete das Rotlicht einer Ampel, versuchte durch Hin- und Herpendeln sowie mittiges Fahren ein Überholen des Streifenwagens zu verhindern. Er setzte seine Flucht über Feldwege zwischen Nußloch und Leimen fort, ließ das Fahrzeug schließlich in einem Gebüsch versteckt zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. In einem Getreidefeld konnte er durch die Polizisten letztendlich festgenommen werden.

Bei der Kontrolle des Mannes bemerkten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Drogentest bestätigte den Eindruck und reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht einbehalten, da er gar keinen besitzt. Eine Durchsuchung des jungen Mannes förderte zudem eine kleine Menge Drogen zutage. Da die Eigentumsverhältnisse des Quads nicht eindeutig geklärt werden konnten, wurde es sichergestellt.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Drogenbesitzes sowie des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes ermittelt.

