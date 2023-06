Polizei Dortmund

POL-DO: Kursierende Videosequenz in den sozialen Netzwerken - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0581

Die Dortmunder Polizei hatte bereits vor einigen Tagen Kenntnis über eine in den sozialen Medien kursierende Videosequenz erhalten, in der zu sehen ist, wie ein junger Mann einem Anderen zunächst mit einer Flasche in Richtung des Hinterkopfs schlägt, ihn mit einem Messer bedroht und auch verletzt. Die Sequenz wurde ermittlungstechnisch örtlich und zeitlich eingeordnet.

Nach derzeitigem Stand hat sich der hier zugrunde liegende Sachverhalt am Samstag, 13. Mai, gegen 02.50 Uhr an der Hörder Bahnhofstraße zugetragen. Der 20-jährige Dortmunder, der angegriffen wurde, suchte noch in der Nacht eine Polizeiwache auf und erstattete Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Seine Stichverletzung wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Mithilfe der Videosequenz konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen polizeibekannten Mann aus Schwerte. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich weiterer Tatbeteiligter, dauern an.

Die Dortmunder Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise, die zu diesem Sachverhalt eingegangen sind. Um die Persönlichkeitsrechte, insb. des Opfers, zu schützen, bitte wir Sie das Video nicht weiter zu teilen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell