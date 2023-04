Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einfamilienhaus in Brand ++ Täter durch Sicherheitsdienst gestört - Einbruch in Einkaufszentrum ++ Nebengebäude durch Mülltonnenbrand beschädigt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einfamilienhaus in Brand ++

Achim. Heute Vormittag kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Bollener Landstraße. Die Hausbewohner verließen das Gebäude eigenständig vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.

Am Montagmorgen, gegen 09:48 Uhr, bemerkten die Bewohner des Hauses den Brand und setzten den Notruf ab. Umliegende Ortsfeuerwehren der Stadt Achim und die Berufsfeuerwehr Bremen löschten anschließend den Brand, sodass keine weiteren umliegenden Gebäude Schaden nahmen. Die Bewohner des Hauses wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand im Bereich des angrenzenden Wintergartens entstanden. Der Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf etwa 200.000 Euro. Das Einfamilienhaus ist nach derzeitigen Informationen vorerst unbewohnbar.

Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Täter durch Sicherheitsdienst gestört - Einbruch in Einkaufszentrum ++

Achim. Am Montag, gegen 03:30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in einem Einkaufszentrum in Posthausen/Ottersberg.

In einem Restaurant des Einkaufszentrums am frühen Montagmorgen eine Einbruchmeldeanlage aus. Der örtliche Sicherheitsdienst bemerkte bei der Überprüfung zunächst einen dunklen Audi, in dem ersten Informationen zufolge mindestens eine Person gesessen haben könnte. Ersten Zeugenaussagen zufolge liefen daraufhin vier weitere unbekannte Täter aus Richtung des Einkaufszentrums zum Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchtete der Audi anschließend in Richtung A1/Bahnhof Ottersberg. Die Anschlussstelle Posthausen liegt nahe des Einkaufszentrums. Der Sicherheitsdienst alarmierte umgehend die Polizei.

Zahlreiche Kräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz führten sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem verdächtigen Audi und den unbekannten Personen durch. Diese verliefen jedoch negativ.

An einer Außentür sowie einer weiteren Innentür des Restaurants konnten Einbruchsspuren festgestellt werden, die auf ein Eindringen der unbekannten Täter in das Objekt hinweisen. Durch eine Brandschutztür versuchten sie sich daraufhin gewaltsam Zutritt zu anderen Bereichen des Einkaufszentrums zu verschaffen, scheiterten jedoch. Eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung am Tatort führte unter anderem die Kriminaltechnik der Polizei Achim durch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Zentrale Kriminaldienst Verden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen die den Vorfall bei dem Einkaufszentrum beobachtet haben, oder denen ein dunkler Audi in der Zeit danach aufgefallen ist. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Nebengebäude durch Mülltonnenbrand beschädigt ++

Worpswede. Am Sonntagmorgen stellte ein Backwarenlieferant gegen 05:20 Uhr einen Mülltonnenbrand im Neu Bergedorfer Damm fest.

Der 37-jährige Brandentdecker führte erste Löschmaßnahmen durch. Die Ortsfeuerwehr Worpswede löschte das Feuer im Anschluss vollständig. Die in Brand geratenen Mülltonnen befanden sich ersten Erkenntnissen zufolge an einem nicht bewohnten Nebengebäude. Die Außenwand des Gebäudes wurde durch die Brandentwicklung beschädigt. Personen wurden nach bisherigen Informationen nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei in Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell