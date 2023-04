Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Presseinformation für den 02.04.2023

PI Verden/ Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unfall auf der Autobahn

A1 Höhe Achim - Am Samstagmorgen kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich des Bremer Kreuzes zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Bei einem Spurwechsel stieß der Opel Corsa eines 47 Jahren alten Mannes mit dem VW Golf einer 33 Jahren alten Frau zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Autobahn musste für die Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden. Die Golffahrerin wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter Tel.: 04232-954990 zu melden.

Landkreis Osterholz

Unfall zwischen zwei PKW mit drei Leichtverletzten

Ritterhude - Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Ihlpohler Heerstraße in Fahrtrichtung Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 36-jähriger Opfelfahrer übersah den vor ihm fahrenden BMW einer 32-jährigen Frau, welche ihre Fahrt verlangsamte, um nach rechts in eine andere Straße einzubiegen und fuhr auf dessen Heck auf. Bei dem Unfall wurden die BMW-Fahrerin, sowie die beiden Insassen des auffahrenden PKW jeweils leicht verletzt.

