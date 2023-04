POL-VER: Pressemitteilung vom 01.04.2023

Landkreis Verden (ots) - ++ Eichenbäume beschädigt ++ Langwedel. Auf einem Hof in der Weserstraße, welches unweit des Kirchweges liegt wurden in jüngerer Vergangenheit am 18.03.2023, zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr, und am 19.03.2023, zwischen 03:30 Uhr und 03:40 Uhr, offenbar mehrere Löcher in den Stamm von drei alten Eichenbäumen gebohrt. Der Täter ist bisher unbekannt. Am 18.03.2023 soll der unbekannte Täter ...

