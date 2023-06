Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt, kein Führerschein, Alkohol und ein Unfall mit einem Mercedes Geländewagen - Bilanz eines Einsatzes in der Nacht zu Montag

Dortmund (ots)

Nachdem sich ein Autofahrer einer polizeilichen Kontrolle entziehen wollte, kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Unfall.

Gegen 0.48 Uhr in der Nacht zu Montag (12.6.) wollten Beamte in der nördlichen Innenstadt einen Mercedes-AMG kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, beschleunigte maximal und versuchte zu entkommen. Nach einer Verfolgungsfahrt über mehrere Straßen bog der Mercedes in die Rückertstraße ein. An der Einmündung Schützenstraße kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Begrenzungspoller sowie gegen ein weiteres Auto. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter in Richtung einer Kleingartenanlage. Vergeblich, nach circa 20 m konnten die Polizisten den Mann zu Boden bringen und festnehmen.

Der 19-Jährige hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand zudem augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Auf der Wache wurde eine Blutprobe entnommen. Auto und Handy stellten die Beamten sicher. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

