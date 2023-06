POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund: Versuchtes Tötungsdelikt in Kamen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0575 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund. Am 10.06.2023 gegen 03:10 Uhr gab es auf der Meile in Hamm eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen, wobei eine Person schwer verletzt wurde und weiterhin im Krankenhaus liegt. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441. ...

