POL-DO: Aus der Freizeit in den Dienst versetzt: Beamte verfolgen mutmaßlichen Dealer und tragen zur Ingewahrsamnahme bei

Dortmund (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (11. Juni) zwei junge Männer am Körner Hellweg kontrolliert Während sich der 18-Jährige bereitwillig auswies, ergriff die zweite Person die Flucht. Diese endete nach nur wenigen hundert Metern mit seiner Ingewahrsamnahme. Grund hierfür waren unter anderem Polizisten in Freizeit, die die Situation beobachteten, sich in den Dienst versetzten und die Verfolgung aufnahmen.

Die Kontrolle erfolgte gegen 19.05 Uhr in Höhe der Hausnummer 91. Vor Ort forderten die Einsatzkräfte die Personen auf sich auszuweisen. Dieser Aufforderung kam der 18-jährige Dortmunder nach. Sein Begleiter hingegen zögerte und entschloss sich durch ein Gebäude in Richtung Paderborner Straße zu flüchten. Die Beamten verfolgten ihn. Im Einmündungsbereich Paderborner Straße/Liboristraße bemerkten zwei Beamte in Freizeit die Situation und nahmen ebenfalls die Verfolgung auf. Durch mehrmaliges Rufen "Stopp, Polizei" gaben sich die beiden als Polizeibeamte zu erkennen. In einem Hinterhof an der Liboristraße endete die Flucht. Der 14-jährige Tatverdächtige holte ein Tierabwehrspray hervor und sprühte dieses einem Beamten ins Gesicht. Trotzdem hielt der Polizist den jungen Dortmunder bis zum Eintreffen der weiteren Beamten fest. In einem mitgeführten Brillenetui entdeckten sie dann auch den Grund für seine Flucht: Mehrere Druckverschlusstüten mit augenscheinlichen Betäubungsmitteln, zwei Mobiltelefone sowie eine Feinwaage wurden sichergestellt.

Den Jugendlichen brachten Einsatzkräfte zur Wache, wo er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigen gegeben wurde. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Handels mit Betäubungsmitteln, Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz, tätlichen Angriffs und gefährlicher Körperverletzung.

Ein Polizist, der während der Verfolgung stürzte und sich leicht verletzte, wurde in ein Krankenhaus gebracht.

