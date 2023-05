Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Schenefeld - Aufbruch von Fahrzeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Pfingstwochenende ist es im Kreis Pinneberg zu drei PKW-Aufbrüchen gekommen.

In der Friedlandstraße in Quickborn dürfte sich in der Zeit zwischen Samstag, 27.05.2023, 17:30 Uhr bis Montag, 29.05.2023, 10:30 Uhr ein Aufbruch eines Handwerker-Fahrzeuges ereignet haben. Aus dem Transporter wurde Werkzeug im Wert von knapp 4.000 Euro entwendet.

Die zweite Tat in Quickborn ereignete sich im Zeitraum vom 26.05.2023, 15:00 Uhr bis 29.05.2023, 14:00 Uhr im Birkenweg. Bei der Tat wurde ein Notstromaggregat und weiteres Werkzeug in Höhe von ca. 2.000 Euro entwendet.

Am Montag (29.05.2023) ereignete sich außerdem im Osterbrooksweg in Schenefeld ein Aufbruch eines Fahrzeuges der Marke Mercedes-Benz. Unbekannte bauten unter anderem die Mittelkonsole aus der E-Klasse aus. Die genaue Tatzeit ist bisher nicht bekannt, Informationen zur Schadenshöhe liegen noch keine vor.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die in der Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell