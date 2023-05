POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Restaurant

Bad Segeberg (ots) - Einsatzkräfte des Polizeireviers Norderstedt haben am Sonntag, den 28.05.2023, mehrere gestohlene Fahrräder in der Straße "Am Sood" in Norderstedt aufgefunden und sichergestellt. Ein 26-jähriger Hamburger hatte sich am Abend beim Polizeirevier gemeldet, nachdem er sein Fahrrad in Norderstedt geortet hatte. Das mit einem Sender ausgestattete ...

mehr