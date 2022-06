POL-WAF: Ahlen. Taschendiebstahl vorbeugen

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 26.6.2022, 4.50 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Stromkasten, der an der Einmündung Guissener Straße/Am Schlingenfeld in Ahlen stand. Der Flüchtige beabsichtigte vermutlich von der Guissener Straße nach links auf die Straße Am Schlingenfeld abzubiegen. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen, wo der ...

mehr