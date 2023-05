POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Nagelstudio - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagmorgen wurden zwei Einbrüche in der Schulstraße festgestellt. Im Zeitraum vom 25.05.2023, 15:00 Uhr bis 26.05.2023, 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter in die Schule ein. Außerdem ist es in der Nacht vom 25.05.2023, 23:00 Uhr auf den 26.05.2023, 05:30 Uhr zu einem Einbruch in den Kindergarten in der Schulstraße gekommen. Bei beiden Taten wurden keine Gegenstände entwendet. Die ...

