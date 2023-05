POL-SE: Neuengörs - Einbruch in Kindergarten und Schule

Bad Segeberg (ots) - Am Pfingstmontag (29.05.2023) ist es in der Ulzburger Straße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten Unbekannte in Abwesenheit der Bewohnerin die Wohnung der Geschädigten. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 18:42 Uhr und 19:45 Uhr ereignet haben. Nachdem die Täter die Wohnräume ...

