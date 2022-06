Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht nach Streifschaden an einem BMW

Paderborn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Paderborn sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 51-jährige Frau hatte am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr einen blauen BMW 218i auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand der Straße "Im Lichtenfelde" in Fahrtrichtung zur Kreuzung mit dem Arnold-Schlüter Weg und dem Hüfferweg geparkt. Als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie auf der gesamten Fahrerseite sowie am eingeklappten Außenspiegel eine Streifbeschädigung fest.

Aufgrund des Schadens geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Unfallverursacher um einen Transporter, einen LKW oder um einen LKW mit Anhänger handeln könnte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

