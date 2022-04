Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Pkw aufgebrochen und Beute gemacht - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein unbekannter Täter gleich bei zwei geparkten Fahrzeugen in Mannheim-Rheinau jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendete zurückgelassene Wertsachen aus diesen. Bei Autos waren in der Zeit von 19 Uhr bis 6.45 Uhr in der Karlsruher Straße auf Höhe einer Schule geparkt. Neben einem Sachschaden von 1.000 Euro erbeutete der Täter Werkzeuge im Wert von mindestens 2.500 Euro.

Etwa im selben Tatzeitraum machte sich auch im Mannheimer Lindenhof ein Unbekannter an mehreren Pkw zu schaffen. Insgesamt wurden bei drei Fahrzeugen im Bereich der Heiligenstraße die Seitenscheibe eingeschlagen und hieraus zurückgelassene Wertsachen, unter anderem ein Laptop, entwendet.

Die Ermittlungen werden derzeit vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt, dass Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 833970 zu melden.

