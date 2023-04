Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 17-jähriger Kradfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmittag, 31. März, gegen 12.45 Uhr ist es auf der Abteistraße zu einem Unfall zwischen einem 17-jährigen Kradfahrer und einer 79-jährigen Autofahrerin.

Nach eigener Aussage fuhr der 17-Jährige mit seinem Krad auf der Abteistraße in Richtung Museum, als plötzlich ein Auto aus der dortigen Tiefgarage gefahren sei. Der Jugendliche bremste stark ab, verlor die Kontrolle über das Krad und stürzte. Es kam nicht zum Zusammenstoß. Die 79-Jährige sei unverzüglich aus ihrem Wagen ausgestiegen, um sich nach dem Wohlbefinden des Jugendlichen zu erkundigen. Wenige Minuten später sei sie dann wieder ins Auto gestiegen und davongefahren. Die Autofahrerin konnte bereits ermittelt werden. Der 17-Jährige verletzte sich leicht und begab sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell