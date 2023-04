POL-MG: 14-Jähriger mit Roller gestürzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Schützenstraße im Stadtteil Pongs eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 31. März, 8 Uhr, und Sonntag, 2. April, 20 Uhr. Der oder die Täter gelangten mutmaßlich vom Garten aus durch eine aufgehebelte Terrassentür ins Haus. Sie durchsuchten es nach Wertsachen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um ...

