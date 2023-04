POL-MG: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach führt immer wieder geplante Kontrollen des Straßenverkehrs durch, auch mit dem Schwerpunkt des Drogenkonsums von Fahrzeugführern. So auch am Donnerstag, 30. März, von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr an der Kaldenkirchener Straße. An der gemeinsamen großen ...

mehr