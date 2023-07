BPOLI KLT: Angriff auf Triebfahrzeugführer

Chemnitz/Glauchau/Zwickau (ots) - Eine 23-jährige Frau soll am vergangenen Sonntag, 28. Mai 2023, in einem Zug zwischen Chemnitz und Glauchau sexuell belästigt worden sein. Eigenen Angaben zufolge sei sie gegen 17:30 Uhr in Chemnitz in eine Regionalbahn gestiegen und nach Zwickau gefahren, wo der Zug um 18:17 Uhr am Bahnsteig 4 ankam. Unterwegs habe sie ein bislang ...

