Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Sexuelle Belästigung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Chemnitz/Glauchau/Zwickau (ots)

Eine 23-jährige Frau soll am vergangenen Sonntag, 28. Mai 2023, in einem Zug zwischen Chemnitz und Glauchau sexuell belästigt worden sein.

Eigenen Angaben zufolge sei sie gegen 17:30 Uhr in Chemnitz in eine Regionalbahn gestiegen und nach Zwickau gefahren, wo der Zug um 18:17 Uhr am Bahnsteig 4 ankam. Unterwegs habe sie ein bislang Unbekannter nach mehreren Anbahnungsversuchen schließlich mit der Hand mehrfach am Oberschenkel unsittlich berührt. Als sie daraufhin lautstark den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, seien ihr zwei bis drei Reisende zu Hilfe gekommen. Sie habe dann im Zug den Platz gewechselt und der Mann sei in Glauchau ausgestiegen.

Nach der Personenbeschreibung der Geschädigten handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen älter als sechzig Jahre wirkenden und möglicherweise aus dem Drogenmilieu stammenden Mann mit eingefallener und sehr faltiger Haut, zwischen 1,75 und 1,80 m groß und gebeugt laufend. Weiter beschreibt sie ihn als sehr schlank, nicht durchtrainiert, eher schlaksig. Er sei bartlos, mit ovaler Gesichtsform, kurzen weißen Haaren, sonnengebräunter Haut und habe eine europäische Erscheinung. Besonders aufgefallen sei, dass er bis auf einen einzelnen markanten Zahn im linken Unterkiefer kaum Zähne im Mund hatte. Bekleidet gewesen sei er mit einer roten, weiß/schwarz karierten langärmligen Holzfällerjacke sowie einer beigefarbenen Hose.

Die Bundespolizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen beitragen können, insbesondere Reisende im betroffenen Zug, die das Geschehen wahrnahmen und der Frau zu Hilfe kamen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Klingenthal, Tel. 037467 - 2810, entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell