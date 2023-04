BPOLI KLT: Verhaftung am Bahnhof Oelsnitz/Vogtland

Zwickau (ots) - Am 5. März 2023 kam es zwischen 12:00 und 15:30 Uhr am Bahnhof Cheb oder in der Vogtlandbahn auf der Strecke von Cheb nach Zwickau zum Diebstahl einer Geldbörse. Der geschädigte 32-jährige indische Staatsangehörige erstatte am Folgetag Anzeige gegen unbekannt. Bisherige Ermittlungen verliefen ergebnislos. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen. ...

