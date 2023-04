POL-WOB: Polizei führt Verkehrskontrollen durch - 3 Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, 04.04.2023 Die Polizei warnt abermals vor falschen Handwerkern. In den letzten Tagen und Wochen häufen sich Fälle in denen Unbekannte an der Haustür vorwiegend älterer Herrschaften klingeln, vorgeben Handwerker zu sein und z.B. den Wasserdruck kontrollieren zu wollen. Dabei gehen die Unbekannten sehr professionell vor, tragen typische Handwerkerkluft und haben oftmals ein professionell ...

mehr