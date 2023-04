Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker unterwegs - Polizei gibt Tipps

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 04.04.2023

Die Polizei warnt abermals vor falschen Handwerkern. In den letzten Tagen und Wochen häufen sich Fälle in denen Unbekannte an der Haustür vorwiegend älterer Herrschaften klingeln, vorgeben Handwerker zu sein und z.B. den Wasserdruck kontrollieren zu wollen.

Dabei gehen die Unbekannten sehr professionell vor, tragen typische Handwerkerkluft und haben oftmals ein professionell aussehendes Messgerät in der Hand.

Die älteren Herrschaften werden anschließend in Tätigkeiten verwickelt und sollen Wasserhähne auf und zu drehen. In dieser Zeit durchsuchen die Unbekannten die Wohnung der Opfer nach Schmuck und Bargeld.

Anschließend verschwinden sie unter einem Vorwand auf Nimmerwiedersehen.

Der letzte Fall geschah am Montagvormittag in Detmerode, wo ein älteres Ehepaar falschen Handwerkern auf den Leim ging und durch diese Machenschaften Schmuck in noch festzustellendem Wert einbüßen musste.

Polizeisprecher Thomas Figge appelliert abermals: "Lassen sie keine fremden Menschen unangemeldet in ihre Wohnung oder Haus. Die Versorger oder andere Firmen müssen ihr Erscheinen vorher anmelden. Sichern sie bevor sie die Wohnungstür öffnen diese durch eine Kette, dass Unbefugte sie nicht überrumpelt können. Rufen sie im Falle unangemeldeter Handwerker immer die 110 an!"

Hierbei handelt es sich nicht um Unhöflichkeit, sondern gesunde Vorsicht!

An Angehörige appelliert Figge: "Sprechen sie mit älteren Menschen in ihrer Familie: erklären sie ihnen die Machenschaften dieser skrupellosen Ganoven und sprechen sie mit ihren Angehörigen Handlungsmuster ab. Im Schadensfall berühren sie keine Flächen, die der Ganove vorher angefasst haben könnte."

