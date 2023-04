POL-WOB: Fahrzeug unzureichend gesichert - 60-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt

Königslutter (ots) - Königslutter, Neue Straße 31.03.2023, 12.00 Uhr - 03.04.2023, 17.30 Uhr Einen Fernseher und einen Heimcomputer erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Neue Straße. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag 12.00 Uhr und Montagabend 17.30 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die unbekannten Täter zur fraglichen Zeit in das Mehrfamilienhaus. Hier ...

