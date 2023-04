BPOLI KLT: Diebstahl im Zug von Cheb nach Zwickau - Bundespolizei sucht Zeugen

Zwickau/Aue (ots) - Zum Drittligaspiel am kommenden Dienstagabend um 19:00 Uhr zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Erzgebirge Aue rechnet die Bundespolizei mit zahlreich per Bahn anreisenden Fans. Deshalb werden speziell in der Anreisephase am Nachmittag Züge der Erzgebirgsbahn von Johanngeorgenstadt über Aue nach Zwickau stark mit Fußballfanreisenden ausgelastet ...

mehr