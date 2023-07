POL-EN: Herdecke: Smartphoneverkauf endet in Raubdelikt

Sprockhövel (ots) - Am Samstag, den 22.07.2023, gegen 13:35 Uhr, befuhr die 50-jährige Schwelmerin mit ihrem Skoda Roomster die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Schwelm. In Höhe des Voßberger Weges beabsichtigte sie nach links auf den Voßberger Weg abzubiegen und hielt ordnungsgemäß, aufgrund entgegenkommender Verkehrsteilnehmer, auf der Schwelmer Straße an. Der 28-jährige Unfallverursacher aus Wuppertal befuhr ...

mehr