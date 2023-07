Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, den 22.07.2023, gegen 13:35 Uhr, befuhr die 50-jährige Schwelmerin mit ihrem Skoda Roomster die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Schwelm. In Höhe des Voßberger Weges beabsichtigte sie nach links auf den Voßberger Weg abzubiegen und hielt ordnungsgemäß, aufgrund entgegenkommender Verkehrsteilnehmer, auf der Schwelmer Straße an. Der 28-jährige Unfallverursacher aus Wuppertal befuhr mit seinem Mercedes Sprinter ebenfalls die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Schwelm. In Höhe des Voßberger Weges erkannte er den wartenden Pkw zu spät und fuhr diesem auf. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen (Mitinsassen im Pkw der Geschädigten) leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn vollgesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell