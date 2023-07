Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter (Ruhr) - Einbruch in Bäckerei.

Wetter (Ruhr) (ots)

In dem Zeitraum vom 21.07.2023, 18:30 Uhr bis zum 22.07.2023, 07:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Bäckerei auf der Grundschötteler Straße ein. Sie öffneten durch die zerbrochene Scheibe das Fenster, gelangten so in den Innenraum der Bäckerei und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte in der Polizeiwache Wetter (Ruhr) unter der Tel.: 02335-9166-7000.

