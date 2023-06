Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Goldkette gestohlen in Friedberg + Brand eines Wohnhauses in Büdingen + Schüler nach Schlägen verletzt in Büdingen

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 20.06.2023

Goldkette gestohlen

Friedberg: Den Diebstahl einer Halskette meldete am Freitag (16.6.) ein 22-Jähriger. Der junge Mann sei gegen 13.55 Uhr vom Bahnhof in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße gelaufen, als ihn ein Unbekannter ansprach und den gleichen Weg einschlug. Im Treppenhaus der dortigen Hochschule habe der Begleiter ihm die Goldkette im Wert von 800 Euro vom Hals gestohlen. Er beschrieb den Unbekannten als komplett dunkelgrün gekleidet mit weißen Schlappen an den Füßen. Diese Beschreibung passte exakt auf einen 24-jährigen Algerier, den die Polizei nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wegen eines Diebstahls kurz zuvor am Bahnhof entlassen hatte. Die Fahndung dauerte nicht lange und der Flüchtige konnte wieder von der Polizei aufgegriffen werden. Die Kette hatte er nicht mehr bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und auf Geheiß der Staatsanwaltschaft wurde der polizeilich hinreichend Bekannte erneut auf freien Fuß gesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

+

Brand eines Wohnhauses

Büdingen: In der Thiergartenstraße brannte am Freitag (16.6.) ein Wohnhaus. Gegen 17.40 Uhr rückte die Feuerwehr aus, und löschte das Feuer. Dabei entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 400.000 Euro. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit einem Gutachter durchgeführt werden. Angaben, wie das Feuer entstand können bislang noch nicht gemacht werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Schüler nach Schlägen verletzt

Büdingen: Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 16-jährigen Schüler. Auf dem Pausenhof einer Schule in der Straße "In der Langgewann" gerieten der 16-Jährige und ein 15-Jähriger am Dienstag (20.6.) gegen 11.50 Uhr aneinander. Nach Schlägen gegen den Kopf mussten Rettungskräfte den verletzten 15-Jährigen in ein Krankenhaus verbringen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell