Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Wohnungsbrand in der Hussenstraße (17.08.2023)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es in der Hussenstraße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Gegen 9.45 Uhr teilten Gerüstbauer der Integrierten Leitstelle mit, dass aus dem Dachgeschoß eines Gebäudes starker Rauch wahrnehmbar sei. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit der hauptamtlichen Abteilung und den Abteilungen Petershausen und Altstadt ausrückte stellten die Wehrmänner in der oberen Wohnung offenes Feuer fest, das sich in den Dachstuhl ausbreitete. Das gesamte Wohnhaus war mit Unterstützung der den Brand entdeckenden Arbeiter zuvor bereits geräumt worden. Im Zuge der Löscharbeiten öffnete die Feuerwehr das Dach des betroffenen und des Nebengebäudes. Sowohl die Brandwohnung als auch das darunterliegende Stockwerk sind derzeit ist nicht mehr bewohnbar. Die Stadt organisierte für die Bewohner der betroffenen Wohnungen Ersatzunterkünfte. Glücklicherweise ist bei dem Brand niemand verletzt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

