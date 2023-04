Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Münzautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an einer Autowaschanlage in der Pariser Straße die Münzautomaten aufgebrochen. Insgesamt wurden drei Automaten geknackt und das enthaltene Münzgeld gestohlen. Der angerichtete Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die Täter am Samstagabend zwischen 21.30 und 22 Uhr am Werk. Zeugen, denen an diesem Abend verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

