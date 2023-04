Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldautomat aufgebrochen

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Geldausgabeautomaten aufgebrochen. Das Gerät eines regionalen Finanzinstituts war in einem Geschäftshaus in der Hauptstraße aufgestellt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten in der Zeit zwischen 1 und 2.15 Uhr Zugang zum Foyer des Gebäudes und machten sich an dem Automaten zu schaffen. Sie öffneten das Gerät gewaltsam und entnahmen die enthaltenen Geldkassetten. Anschließend hebelten sie noch die Tür eines angrenzenden Geschäftes auf und flüchteten schließlich über die Rückseite des Anwesens. Die Höhe des insgesamt angerichteten Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Zeugen, denen insbesondere im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, möglicherweise aber auch schon am Vorabend oder an den Tagen davor, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

