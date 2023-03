Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Man sieht sich immer zweimal: Bundespolizei erkennt geflüchtete Täter wieder

Gestern (09.03.) sorgte der Zufall dafür, dass zwei geflohene Männer doch noch ihre Strafe erhalten sollten: Am Mittwoch entkamen sie der Bundespolizei nach einem begangenen Bandendiebstahl am Kölner Hauptbahnhof, am gleichen Tag wurden sie wegen dem selben Delikt von der Landespolizei festgenommen und bei der Bundespolizei vorgeführt...

Mittwochmorgen (08.03.) um 06:50 Uhr zeigte ein Ehepaar den Diebstahl eines Laptops an: Die Frau befand sich im haltenden Schnellfahrzug im Kölner Hauptbahnhof, den Laptop neben sich auf dem Sitz. Sie wurde -bewusst- von außen durch einen Fremden abgelenkt, ein zweiter stahl ihren Laptop im Zug. Wie sich mittels Videoüberwachung herausstellte, war sogar noch ein dritter Mann in die Tat involviert. Bei einer Nahbereichsfahndung erkannten Beamte und eine Beamtin zwei der Täter wieder. Einer konnte fliehen, den zweiten (einen 30-jährigen Marokkaner) nahmen sie fest, er ging noch am gleichen Tag in Untersuchungshaft. Gestern dann die Wende im Sachverhalt: Die Landespolizei Köln hatte nach einem angezeigten Diebstahl ein Hotelzimmer durchsucht, da das männliche Opfer seinen gestohlenen Laptop dort ortete. In dem Hotelzimmer befanden sich zwei Männer und eine Frau, alle drei nahmen die Polizisten vorläufig fest. Da der Tatort des Diebstahls auf den Hauptbahnhof zurückzuführen war, wurden die Tatverdächtigen gestern bei der Bundespolizei am Bahnhof vernommen. Die Bundespolizistin vom Vortag war zufällig da und erkannte einen der Täter wieder. Anhand eines Lichtbildabgleichs konnten beide zweifelsfrei als die Täter vom Vortag identifiziert werden. Der 38-jährige Algerier und sein 28-jähriger Kompagnon, dessen Staatsangehörigkeit noch ungeklärt ist, sollen ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Laptop des männlichen Opfers wurde in dem Hotelzimmer aufgefunden und konnte an ihn übergeben werden. Außerdem befanden sich noch weitere Gegenstände aus gemeldeten Diebstählen in dem Zimmer, welche noch ihren Besitzern und Besitzerinnen zugeordnet werden müssen.

