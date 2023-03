Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bewaffnet und unter Drogeneinfluss - Bundespolizisten nehmen 21-Jährigen fest

Essen - Bochum (ots)

Heute Mittag (9. März) nahmen Bundespolizisten in Essen einen aggressiven jungen Mann fest. Dieser konsumierte auf einem Bahnsteig Drogen. In seiner Tasche führte er ein gefährliches Messer mit sich.

Gegen 13 Uhr bemerkten Einsatzkräfte im Essener Hauptbahnhof einen 21-Jährigen, der auf dem Bahnsteig Marihuana rauchte. Die Beamten sprachen den Mann an und kontrollierten ihn. Nachdem er den Polizisten den Joint ausgehändigt hatte, stellten sie fest, dass der Bochumer noch weitere Verschlusstütchen mit Drogen in seiner Tasche führte. Der junge Mann verweigerte zunächst die Herausgabe der Drogen und wurde zunehmend aggressiver. Schließlich musste der deutsche Staatsbürger unter heftiger Gegenwehr zur Wache gebracht werden. Dort stellten die Bundespolizisten fest, dass der Beschuldigte nicht nur Drogen, sondern auch ein verbotenes Einhandmesser mit sich geführt hatte. Dieses hatte er jederzeit zugriffsbereit in seiner Tasche.

Die Beamten stellten die Drogen und die Waffe sicher. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen der Verstöße gegen Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell