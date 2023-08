Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Roseneggstraße - Polizei sucht Zeugin (16.08.2023)

Hilzingen (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf der Roseneggstraße zu einer Unfallflucht gekommen, bei der insgesamt rund 8.000 Euro Blechschaden entstanden ist. Gegen 13 Uhr fuhr eine 28 Jahre junge Frau mit einem Mercedes der V-Klasse aus einer Grundstückseinfahrt und touchierte dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, fuhr sie jedoch anschließend davon. Eine Radfahrerin beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Wagens und übergab die Notiz anschließend dem in einem nahegelegenen Restaurant sitzenden Halter des beschädigten VWs. Der Polizeiposten Gottmadingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die unbekannte Radfahrerin sich unter der Tel. 07731 1437-0 zu melden.

