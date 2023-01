Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldwechseltrick

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am Freitag, 30. Dezember 2022 erschien eine männliche Person im in einem Getränkehandel an der Von-Humboldt-Straße und bat darum, kleine Scheine in einen 50 Euro Schein gewechselt zu bekommen. Der Kassierer kam der Bitte nach wobei es dem Täter gelang, durch geschickte Ablenkung unbemerkt in die Kasse zu greifen und mehrere Geldscheine zu entwenden. Zeitgleich wurde ein Flasche mit Spirituosen durch eine weibliche Person entwendet. Die beiden Täter gehörten augenscheinlich zusammen. Der Mann hatte kurze dunkle Haare und war etwa 45 Jahre alt. Er wirkte, als sei er indischer Abstammung, trug eine Brille und war unter anderem mit einem Sakko bekleidet. Die Frau war blond, wirkte europäisch und war ungefähr 40 Jahre alt. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie können auch einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

