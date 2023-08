Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Junge Frau ohne gültige Fahrerlaubnis baut mit "Car-Sharing" Auto Unfall - knapp 25.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Sachschaden in Höhe von knapp 25.000 Euro hat eine 19 Jahre junge Frau bei einem Verkehrsunfall mit einem "Car-Sharing" Elektrofahrzeug des Typs VW ID3 am Donnerstagmorgen auf dem Kaiserring verursacht, obwohl die 19-Jährige noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die junge Frau verschaffte sich unberechtigt die App-Zugangsdaten einer Freundin zum Öffnen eines der von einer Car-Sharing Firma an unterschiedlichen Abstellorten bereitgestellten Fahrzeuge. In diesem Fall den Zugang zu einem VW ID3. Mit diesem fuhr sie dann gegen 07.20 Uhr auf dem Kaiserring in Richtung Bickenstraße. Vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis hielt sie sich dabei zu weit rechts und prallte mit voller Wucht gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Infolge der Kollision wurde der VW zunächst nach links abgewiesen, übersteuerte beim Gegenlenken nach rechts und krachte gegen die Hauswand des Gebäudes Kaiserring 5, wobei die Fassade des Hauses und ein Regenrohr beschädigt wurden. Die 19-Jährige hatte Glück und zog sich bei dem Unfall keine Verletzungen zu. Der nicht mehr fahrbereite Car-Sharing Wagen musste abgeschleppt werden. Die junge Frau wird sich nun für den Unfall und den dabei entstandenen Sachschaden sowie in einem Strafverfahren für das Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Verursachung eines Verkehrsunfalles verantworten müssen.

