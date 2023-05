POL-NMS: 230522-1-pdnms Passanten verhindern Raub, Neumünster

Rendsburg (ots) - Rendsburg/Am 17.05.2023 um 17.05 Uhr kam es in der Friedrichstädter Straße in Rendsburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad den Fußgängerweg aus Richtung Fockbeker Chaussee kommend in Richtung Eiderpark. Der Fahrer eines weißen Kleinwagens beabsichtigte den Parkplatz des Hagebaumarktes nach rechts in ...

mehr