Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230519-3-pdnms Festnahme mit Widerstand, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 17.05.2023 um 17.28 Uhr beobachtete eine Zivilsteife der Polizei einen Verkauf von Betäubungsmitteln in Neumünster in der Innenstadt. Auf Grund dieses Vorfalls wurde der 24 Jahre alte Verkäufer angesprochen und sollte kontrolliert werden. Er flüchtete zunächst auf der Kieler Straße in Richtung Tungendorf. Die Person konnte jedoch nach kurzer Zeit gestellt werden. Bei der Festnahme leistete der 24-jährige erheblichen Widerstand. So schlug er mehrfach um sich und verletzte dabei eine Polizeibeamtin leicht an der Hand. Sie konnte weiter im Dienst bleiben. Der Täter muss sich nun strafrechtlich für sein Handeln verantworten. So wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

