POL-NMS: 20230519-1 pdnms: Eine ruhige polizeiliche Einsatzlage zu Himmelfahrt

In den Revierbereichen Neumünster, Rendsburg, Eckernförde, Bordesholm und Mittelholstein blieb es am Himmelfahrtstag sehr ruhig. Aus den Erfahrungen vergangener Jahre war mit größeren Menschenansammlungen, insbesondere an den Seen in Neumünster-Einfeld und in Bordesholm, zu rechnen. Die Dienststellen der Reviere Neumünster und Bordesholm waren darauf taktisch und personell vorbereitet. Während sich am Einfelder See hauptsächlich Familien zusammenfanden, trafen sich am späten Nachmittag ca. 60 Jugendliche und Heranwachsende im Bereich der Vogelwiese am Bordesholmer See, um friedlich zusammen zu feiern. Auch in den anderen Bereichen der Polizeidirektion Neumünster kam es nur vereinzelt zu Einsätzen, die auf "Vatertagstouren" zurückzuführen sind. Somit kann die Polizeidirektion Neumünster von einem außerordentlich ruhigen und friedlichen Himmelfahrtstag sprechen.

